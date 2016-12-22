Металлическая смотровая башня упала на жилой дом в Вильнюсе

На жилой дом в Вильнюсе упала металлическая 12-метровая башня, пострадавших нет, сообщили РБК в Едином центре помощи Литвы.

«В 13:08 в Единый центр помощи поступило сообщение от женщины о том, что в Вильнюсе на жилой дом на улице Бирбиню упала 12-метровая металлическая смотровая башня», — сказали в организации.

В Едином центра сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, пробита крыша и свален дымоход.



«Вероятно, башня упала на жилой дом из-за порыва сильного ветра. По словам звонившей женщины, башня находилась в аварийном состоянии», — добавили в организации.