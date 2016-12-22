Lufthansa запустит 85 дополнительных рейсов на время ЧМ-2018

На время проведения ЧМ-2018 по футболу авиакомпания Lufthansa планирует запустить 85 дополнительных рейсов, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.



«В общей сложности провозная емкость авиакомпании Lufthansa Group во время чемпионата вырастет на 8%. Для этого будет запущено 85 дополнительных рейсов общей вместимостью 18 тыс. кресел», — отметили в компании.



В авиакомпании также сообщили, что в 2017 году количество пассажиров на ее рейсах в Россию увеличилось на 21%, до 1,2 млн человек.

28 марта Росавиация сообщила, что 11 городов России, принимающих ЧМ-2018, свяжет сеть авиамаршрутов. «Единый график расписания рейсов российских авиаперевозчиков составляется с учетом расписания полетов авиакомпаний в летний период 2018 года», — пояснили в ведомстве.

В программе примут участие такие авиакомпании, как «Азимут», «Алроса», «Аэрофлот», «Нордавиа», «Нордстар», «Победа», «Ред вингс», «Россия», «Руслайн», «Саратовские авиалинии», «Северный ветер», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮВТ Аэро», «ЮТэйр», «Якутия» и «Ямал».

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.