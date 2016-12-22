Суд в Ставрополе арестовал подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал до 14 июня подозреваемого в подготовке теракта, сообщается на сайте суда.



Подозреваемому Панченко М.Е. инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 30 УК России (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 1 ст. 205 УК (содействие террористической деятельности).



По данным источников ТАСС в правоохранительных органах, Максим Панченко планировал устроить взрыв и поджог в местной школе и детском саду, не исключается его причастность к «радикальной исламистской организации, запрещенной на территории России».