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В Минкультуры предложили снять кино про события в Донбассе
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В Минкультуры предложили снять кино про события в Донбассе
Общество, 14:11
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В Минкультуры предложили снять кино про события в Донбассе

Заместитель министра культуры Владимир Аристархов заявил, что в ведомстве ждут предложений по сценарию для создания фильма или сериала о Новороссии, сообщает в четверг ТАСС.

«У нас до сих пор нет хорошего кино о событиях в Донбассе. Нет хорошего сценария. Мы очень ждем предложений на этот счет, чтобы снять достойный фильм или сериал о Новороссии», — заявил Аристархов.

Замглавы Минкультуры также обратил внимание на развитие сотрудничества России с самопровозглашенными республиками Донбасса в области культуры. «Сотни российских творческих коллективов побывали там с гастролями, выступали не только в крупных городах, но и доезжали до небольших населенных пунктов, находящихся даже в непосредственной близости от линии соприкосновения, например до Горловки», — отметил Аристархов. Он добавил, что драматические театры Донецка и Луганска, в свою очередь, представляли свои спектакли в российских городах.

Ситуация в Донбассе обострилась весной 2014 года, когда после смены власти в Киеве жители Донбасса захватили несколько правительственных зданий в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Позднее было объявлено о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Теги: Новороссия , Минкультуры , Фильм
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