Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram

В Кремле не считают, что Роскомнадзор дискредитировал себя неудачами в блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.



«Понятно, что для исполнения закона нужно время. Можно согласиться и понять, что это не вопрос одного дня, давайте просто еще подождем», — сказал Песков. «Я бы не стал здесь говорить о какой-то дискредитации», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, дискредитируют ли Роскомнадзор неудачные попытки быстро заблокировать Telegram. В ответ на просьбу прокомментировать «падение» различных сервисов из-за блокировки мессенджера пресс-секретарь президента посоветовал обратиться в Роскомнадзор.



16 апреля Роскомнадзор начал блокировку Telegram по решению Таганского суда Москвы. Основанием для блокировки стал отказ мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений. Блокировка затронула более 16 млн IP-адресов, выданных хостинг-провайдерами Google и Amazon, в результате чего на перебои в работе пожаловались некоторые не связанные с Telegram ресурсы.





