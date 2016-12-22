Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает ракетный удар, который США, Великобритания и Франция нанесли 14 апреля по сирийским объектам, «бурей», обошедшей Россию стороной. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Я бы не стал говорить про бурю. Недружественные и даже, можно сказать, агрессивные проявления в адрес России продолжаются. Из разных столиц, в том числе Вашингтона, звучат разные заявления, которые не позволяют прийти к выводу о том, что имеется в виду», — ответил Песков на вопрос, обошла ли Россию стороной «буря» ракетных ударов западных стран по Сирии.

«Это реальность, в которой мы работаем», — подытожил он.

Авиация и флот США, Великобритании и Франции 14 апреля выпустили около 100 ракет по правительственным объектам Сирии, которые, по их данным, связаны с разработкой, производством и хранением химического оружия. Поводом стали сообщения о применении хлора 7 апреля в городе Думе (пригород Дамаска, Восточная Гута), который удерживался на тот момент группировками оппозиции. Для расследования инцидента на место выехала группа специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Она намеревалась начать работу в Сирии еще 14 апреля, однако этого до сих пор не произошло.