Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах

Япония заявила протест России в связи с проведением на Курилах военных учений. Об этом сообщил секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает агентство Kyodo.
«Чтобы решить проблему в целом, нам необходимо решить территориальный вопрос. Мы продолжим переговоры по урегулированию вопроса о владении четырьмя северными островами и заключению мирного договора», — сказал Суга.
Как отмечает «РИА Новости», в учениях на Курильских островах принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц техники, включая танки Т-72Б, артиллерийские орудия, МИ-8АМТШ и три корабля Тихоокеанского флота.
Четыре южных острова Курил вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, Япония считает их своими северными территориями. Мирный договор по итогам войны между Токио и Москвой не заключен до сих пор.