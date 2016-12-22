Google отключила возможность обхода блокировок через ее домен

Песков ответил на вопрос об обошедшей Россию стороной «буре» в Сирии

Порошенко посетовал на опрометчивость основавших Москву киевских князей

Песков не увидел дискредитации Роскомнадзора в ходе блокировки Telegram

Стоимость криптовалюты Monaco выросла на 114% за несколько часов

Япония выразила протест в связи с учениями на Курилах

В Кремле ответили на идею о «временной национализции» UC Rusal

Швейцарский Sulzer оценил потери от санкций США в $10 млн

В Думе и Совфеде оценили слова Трампа о «схватке с русскими» в Сирии

Минобороны анонсировало встречу начальника Генштаба с главкомом НАТО

Курс евро на 20 апреля

EUR ЦБ: 75,4 (-0,68)

Курс доллара на 20 апреля

USD ЦБ: 60,86 (-0,7)

Российский нападающий возглавил список лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Банк «ФК Открытие» предупредил о возможных двойных списаниях с карт

Экс-главу Нижнего Новгорода заподозрили во взятке от владельца крематория

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Цена барреля нефти Brent впервые с 2014 года превысила $74

В Москве угнали Rolls-Royce и Mercedes стоимостью более 19 млн руб.

Все уровни спорта: BMW X2 против Jaguar E-Pace

ЦБ впервые после обвала на рынке возобновил закупку валюты

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Доходы губернатора Московской области за год упали почти в два раза

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