Запущенный с Байконура военный спутник выведен на орбиту

Разгонный блок «Бриз-М» вывел на целевую орбиту военный спутник «Благовест», запущенный с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

«Выведение космического аппарата на орбиту прошло в расчетное время в штатном режиме», — сообщили в военном ведомстве. Космический аппарат был запущен с Байконура в 1:12 мск на ракете-носителе «Протон-М», в 1:22 от нее отделилась головная часть с разгонным блоком «Бриз-М».



Минобороны планирует к 2020 году вывести на орбиту четыре спутника «Благовест», предназначенных для быстрого доступа в интернет, передачи данных, аудио- и видеоконференций. Первый «Благовест» был запущен с Байконура в августе 2017 года.