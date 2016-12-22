P&G купила подразделение немецкой фармкомпании Merck за €3,4 млрд

Американская Procter & Gamble (P&G) подписала соглашение о покупке входящего в немецкую фармкомпанию Merck KGaA подразделения по производству безрецептурных препаратов Consumer Health за €3,4 млрд, говорится в сообщении P&G.

В компании считают, что сделка позволит P&G расширить свой бизнес по продаже потребительских продуктов для здоровья, включив в свое «портфолио» такие бренды, как Vicks, Metamucil, Pepto-Bismol, Crest и Oral-B. В P&G также сообщили, что Merck Consumer Health заменит совместное предприятие с израильской Teva Pharmaceutical Industries с 1 июля.

Дэвид Тейлор, главный исполнительный директор P&G заявил, что компании «нравится устойчивый и широкий рост» рынка по продаже отпускаемой без рецепта медицинской продукции. В компании отметили, что многие из брендов, которые включает в себя купленное подразделение Merck, работают в областях, которыми ранее не занимались в P&G.

Procter & Gamble была основана в 1837 году. Продукция компании продается более чем в 70 странах.