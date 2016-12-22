В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Выпало 15 мм осадков, а норма — 44 мм. Это примерно треть месячной нормы», — пояснил он.

Синоптик рассказал, что в ближайшие пару дней погода будет без существенных осадков, но облачной «с неустойчивыми прояснениями».

По его словам, 19 апреля, на востоке Московской области возможны небольшие дожди в первой половине дня. Максимальная температура в Москве составит плюс 12–14 градусов, по области — плюс 10–15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. В ночь на 20 апреля температура понизится до плюс 3–5 градусов в столице, плюс 1–6 градусов по области.

20 апреля погода будет облачной с прояснениями, без осадков, столбик термометра в Москве покажет плюс 11–13 градусов, по области — плюс 9–14 градусов. Северный ветер сменится на западный.

В субботу, 21 апреля, погода будет определяться активным циклоном, который подойдет с северо-запада. По словам синоптика, начнутся дожди и продолжатся все выходные.