Глава ЕКА заявил о намерении работать с Россией после «дела Скрипаля»

Европейское космическое агентство (ЕКА) рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией, несмотря на «дело Скрипаля» и американские санкции. Об этом заявил гендиректор организации Ян Вернер​ во время ежегодного космического симпозиума, который проходит в американском Колорадо-Спирингс, сообщает «РИА Новости».

«Наши отношения с Россией до настоящего времени не были затронуты [делом Скрипаля — РБК.]... Я надеюсь, что и в будущем это не будет влиять на сферу космоса», — сказал он.

По его словам, санкции также не окажут влияния на сотрудничество Москвы и ЕКА в сфере космических программ. «Мы в ЕКА как межправительственная организация включаем в себя 22 государства, а также Словению и Канаду, таким образом, 24 государства находятся под одной крышей. И мы вместе работаем с Россией, как мы делали в прошлом, нет никаких изменений», — заявил Вернер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также отметил, что рад тому, что сотрудничество ЕКА с «Роскомосом» и Институтом космических исследований РАН продолжается, несмотря на то, что «во всем мире есть ряд политических проблем». «Мы с нетерпением ждем больше новых проектов и новых программ в различных сферах», — сказал он, добавив, что «с космосом мы сможем преодолеть эти земные проблемы». «Нам нужны все эти связи», — резюмировал Вернер. ​

Ранее глава ЕКА уже заявлял во время аэрокосмического салона МАКС-2017, что рассчитывает на еще более тесное сотрудничество с Россией по исследованиям Луны и Марса, а также в области освоения дальнего космоса и низкой околоземной орбиты, отмечает агентство. По его словам, Европейское космическое агентство будет поставлять поставить приборы для обеспечения посадки российской лунной станции Луна-27 в 2022 году.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Британии в начале марта. По данным Лондона, они были отравлены химикатом «Новичок», а к инциденту причастна Россия. Москва все обвинения отрицает.