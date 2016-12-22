Власти Приморья отчитались о ликвидации всех лесных пожаров

В Приморском крае за последние сутки потушены все лесные пожары в восьми муниципалитетах на площади более 200 га. Об этом сообщается на сайте администрации края.
«По информации краевого департамента лесного хозяйства, пожары потушены в Анучинском, Дальнереченском, Ольгинском, Кировском, Лазовском, Партизанском, Чугуевском районах и Лесозаводском городском округе», — говорится в сообщении. Всего было ликвидировано 12 пожаров и 58 палов травы.
По словам специалистов, на утро 19 апреля в Приморском крае в ходе космического мониторинга было выявлено 67 тепловых аномалий.
В администрации напомнили, что на всей территории региона действует особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение ранее подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Особый противопожарный режим вводит запрет на разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований, а также запрещает проводить в лесах огнеопасные работы. «С начала введения особого противопожарного режима выявлено 44 нарушителя, сумма штрафов составила почти 90 тыс. руб.», — говорится в сообщении.