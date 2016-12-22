Власти Приморья отчитались о ликвидации всех лесных пожаров

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Чиновники и парламентарии не смогли уйти из Telegram

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Небензя не увидел у Запада заинтересованности в правде по «делу Скрипаля»

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Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

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Трамп рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии