СМИ узнали об аресте в Сирии связанного с терактами 11 сентября исламиста

На территории Сирии курдские военные арестовали гражданина Германии сирийского происхождения, который принимал участие в планировании терактов 11 сентября 2001 года в США, передает Al-Arabiya.

«Мохаммад Хайдар Заммар был задержан курдскими силами безопасности на севере Сирии, сейчас его допрашивают», — заявил высокопоставленный курдский командир.

По данным телеканала, Заммара после терактов 11 сентября задержали в конце 2001 года в Марокко во время спецоперации ЦРУ. Через две недели он был передан властям Сирии. В 2007 году сирийский суд приговорил его к 12 годам тюрьмы за связи с группировкой Братья-мусульмане. Однако спустя четыре года в Сирии произошел конфликт, в результате которого многие радикальные исламистские заключенные были освобождены из тюрьмы, а затем присоединились к боевым группам, участвующим в войне на территории САР.