Задержанный на двое суток лайнер с россиянами вылетел из Мексики

Задержанный на двое суток самолет авиакомпании Nordwin Airlines с российскими туристами вылетел из мексиканского Канкуна в Россию. Об этом «РИА Новости» заявили в посольстве России в Мексике.
«Самолет компании Nordwin вылетел в 15:17 по местному времени (23:17 мск 18 апреля)», — сказал представитель дипмиссии.
По его словам, российское посольство все время ожидания вылета находилось в контакте с Росавиацией, а также с руководством авиаперевозчика. «В этот раз жалоб от туристов к нам не поступало», — отметил он. При этом представитель посольства не назвал причины, по которым был задержан рейс.
4 марта гендиректор «Пегас Туристик» Анна Подгорная рассказала РБК о задержке другого рейса Nordwind Airlines на 16 часов из мексиканского Канкуна в Москву с российскими туристами.