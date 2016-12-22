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Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации
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Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации
Общество, 00:21
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Медведев отправил в отставку замглавы Росавиации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Росавиации Михаила Буланова, который отвечал за поддержание летной годности воздушных судов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Буланова Михаила Викторовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе», — говорится в тексте документа.

Медведев объявил выговор замглавы Росавиации
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По данным на сайте Росавиации, Буланов занимал должность замглавы ведомства по вопросам поддержания летной годности воздушных судов и сертификации авиатехники.

Теги: Дмитрий Медведев , Росавиация , отставка
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