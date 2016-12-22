Путин подписал закон о невозвратных билетах на поезда

Президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий железнодорожникам право продавать на поезда невозвратные билеты. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Устав железнодорожного транспорта. Согласно закону, получить назад деньги за невозвратный билет можно только в случае форс-мажора: в связи с болезнью пассажира или травмированием при несчастном случае, также деньги удастся вернуть при внезапной болезни родственника, путешествующего с пассажиром или смерти члена семьи. Кроме того, вернуть билет будет возможно при задержке отправления поезда или отмены поездки, либо если пассажиру не предоставят место, указанное в билете.

В начале апреля Госдума приняла поправки в железнодорожный устав страны, согласно которым пассажиры смогут приобретать невозвратные билеты. В пояснительной записке указывалось, что пассажирам будет выгоднее брать невозвратные билеты, так как они дешевле обычных.

«От применения нерегулируемых тарифов, не предусматривающих включения в стоимость билетов риска убытков от возврата, в первую очередь получат выгоду пассажиры, которые могут заранее спланировать свое путешествие, поскольку так называемые невозвратные билеты всегда дешевле, нежели обычные», — говорилось в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.