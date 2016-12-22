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В суде раскрыли секрет трюка Копперфильда с исчезновением людей
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В суде раскрыли секрет трюка Копперфильда с исчезновением людей
Общество, 21:23
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В суде раскрыли секрет трюка Копперфильда с исчезновением людей

На слушаниях в суде в Лас-Вегасе раскрыли секрет трюка иллюзиониста Дэвида Копперфильда с исчезновением группы людей со сцены. Об этом сообщает Associated Press. Судебное разбирательство началось после иска британца Гэвина Кокса, получившего травму в ноябре 2013 года во время исполнения трюка Копперфильда в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе. Иск был подан в 2014 году.

Выяснилось, что во время выполнения трюка Кокса вместе с группой людей должны были вывести по темным коридорам на кухню отеля и затем вернуть на сцену. Об этом в суде рассказал исполнительный продюсер Копперфильда Крис Кеннер, отмечает The Guaridan. Компания Кеннера Backstage Employment и Referral Inc также является ответчиком по делу Кокса.

Во время прохода по темному помещению британец упал и получил травмы, лечение которых обошлось ему в $400 тыс. По словам адвоката Кокса Бенедикта Морелли, его подзащитного не предупредили о технике безопасности во время выполнения фокуса.

Представляющий интересы отеля MGM Grand адвокат Джерри Попович заявил, что за десять минут до того, как Кокс спустился со сцены в темные внутренние помещения, там проходил Копперфильд, который проверил готовность персонала, помогающего людям пройти по коридорам.

61-летний Копперфильд стал профессиональным иллюзионистом в 12 лет. Журнал Forbes оценивает его состояние в $61,5 млн.

Теги: фокус , трюки , Лас-Вегас
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