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В ФСО опровергли продажу бронированного автомобиля Путина за 8,5 млн руб.
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В ФСО опровергли продажу бронированного автомобиля Путина за 8,5 млн руб.
Общество, 20:09
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В ФСО опровергли продажу бронированного автомобиля Путина за 8,5 млн руб.

Выставленный на продажу в марте 2018 года автомобиль Mercedes-Benz Pullman не использовался для перевозки первых лиц России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр по связям с общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

Ранее на портале Auto.ru появилось объявление о продаже бронированного Mercedes-Benz, которым пользовался президент Владимир Путин, за 8,5 млн руб.

В комментарии к объявлению продавец Тимофей указал, что автомобиль специального назначения 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Ранее эта машина находилась в кремлевском гараже, на ней Путин «выезжал на официальные и неофициальные встречи». «Автомобиль произведен по спецзаказу на заводе (не частное ателье). Полная бронекапсула, класс бронирования B7/B7», — говорится в комментарии продавца.

Теги: Владимир Путин , автомобиль , продажа
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