Москва встала в 10-балльных пробках

На МКАД и Третьем транспортном кольце отмечены многокилометровые заторы, свидетельствует сервис «Яндекс.Пробки». Движение на основных магистралях в центре столицы практически остановилось

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

Плотность автомобильного движения в Москве в среду около 19:00 мск оценивалась в максимальные 10 баллов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». В сервисе «Яндекс.Пробки» РБК заявили, что это первые 10-балльные пробки в Москве в этом году.

Многокилометровые заторы отмечены на МКАД и Третьем транспортном кольце. ​На Садовом и Бульварном кольцах, а также на многих улицах в центре движение практически остановилось.

«С утра из-за дождя загруженность дорог Москвы превысила типичный уровень на 1 балл, в середине дня — уже на 2 балла, а в вечерний час пик — на 3 [балла]: пробки достигли максимальных 10 баллов, но продержались на этой отметке всего 15 минут. В вечерний час пик почти замкнулась пробка на внешней стороне Садового кольца. Крупные пробки также отмечены на ТТК на внешней стороне от Автозаводской улицы до Ленинградского проспекта, на внутренней стороне — от шоссе Энтузиастов до проспекта Мира», — сообщили РБК в сервисе «Яндекс.Пробки».

Согласно прогнозу «Яндекс.Пробки», к 20:00 мск пробки будут оцениваться в 8 баллов. Движение нормализуется до 2 баллов ближе к 23:00 мск.