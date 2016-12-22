Акции крупнейшего похоронного бюро Британии подорожали более чем на 20%

Стоимость акций крупнейшего похоронного бюро Великобритании Dignity Plc выросла в ходе торгов 18 апреля более чем на 23%, с 9,325 до 11,49 фунта. Скачок котировок произошел после сообщения компании об увеличении ее выручки на фоне роста смертности в стране.

По данным Dignity, число смертей в Британии за первые семь недель 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7%, в том время как Управление национальной статистики Британии ожидало снижения смертности за год в целом на 0,2%.

По итогам первого квартала 2018 года года число смертей выросло в Британии на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (181 тыс. против 167 тыс. человек соответственно).

​В результате роста смертности выручка Dignity за первый квартал составила £95 млн против £93 млн в прошлом году. «Прибыль Dignity по EBIT (Earnings Before Interest and Taxes, до вычета процентов и налогов) в размере £37,5 млн значительно опередила ожидания совета [директоров компании]», — говорится в отчете.

Компания ожидала, что торговля в течение года будет неустойчивой из-за принятого ранее решения снизить ряд цен на похоронные услуги. Ожидаемое процентное соотношение простых похорон от общего погребения было ниже первоначального прогноза совета.

Однако совет директоров Dignity считает, что пока рано делать выводы о том, что показатели за первый квартал свидетельствуют о возможном росте объема похоронных услуг. Тем не менее, в компании полагают, что, судя по результатам за первый квартал, результаты за весь год также будут опережать прогнозы.