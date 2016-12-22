Эсминец США вошел в порт Хельсинки

Фото: U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

В порт Хельсинки прибыл американский эсминец USS Porter (DDG-78). Об этом говорится в сообщении на сайте Шестого флота Военно-морских сил США.

Отмечается, что визит эсминца в финскую столицу должен укрепить отношения двух стран, а также региональную безопасность и стабильность. Перед заходом в порт Хельсинки USS Porter вместе с кораблями ВМС Финляндии провел учебные стрельбы в Балтийском море.

Эсминец USS Porter был спущен на воду в 1997 году. Длина корабля — 153 м, ширина — 20 м. Максимальная скорость — 32 узла. Экипаж — 337 человек. На вооружении эсминца стоят крылатые ракеты «Томагавк».

В апреле 2017 года USS Porter участвовал в ракетном ударе по сирийской авиабазе Эш-Шайрат.