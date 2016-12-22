Журнал People назвал певицу Pink самой красивой женщиной года

Американский журнал People назвал певицу Pink самой красивой женщиной 2018 года.

На обложке специального номера издания опубликована фотография певицы с ее сыном Джеймсоном Муном и дочерью Уиллоу Сейдж.

«С воспитанием такая штука, что ты никогда не знаешь, работает ли что-нибудь из того, что ты делаешь», — сказала Pink в интервью журналу. Певица отметила, что у нее самой было хорошее детство. Ее мать училась и работала полный день, а отец занимался продажей страховок. «Мы с братом приезжали на велосипедах в школу и играли в лесу весь день. Спасали животных, залезали на деревья, занимались спортом и гимнастикой. У меня было хорошее детство», — добавила Pink.

​В 2018 Pink была номинирована на премию Грэмми за лучшее ​сольное поп-исполнение с песней ​What About Us.

В 2017 году самой красивой женщиной по версии People была признана актриса Джулия Робертс.

