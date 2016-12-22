Пропавшего в Альпах главу владеющей OBI компании заменит младший брат

Кристиан Хауб, младший брат пропавшего на горнолыжном курорте в Альпах бизнесмена Карла-Эривана Хауба, возглавит группу Tenglemann (в нее входят компании OBI, Kaiser’s и другие). Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Братья совместно руководили группой Tenglemann с 2000 года. По словам Кристиана Хауба, пропажа брата стала трагедией для его семьи, но она не ставит под угрозу существование Tenglemann.

О пропаже 58-летнего Карла-Эривана Хауба стало известно 11 апреля, спустя четыре дня после того, как он не вернулся с альпийского горнолыжного курорта Церматт в Швейцарии. По словам Кристиана Хауба, его брат был «очень опытным лыжником и альпинистом».

Журнал Forbes оценивает состояние семьи Хауб в $6,4 млрд.