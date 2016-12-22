Назарбаев сменил командующих десантными войсками, артиллерией и ВМС

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев произвел ряд изменений в кадровом составе Вооруженных сил страны. На сайте главы государства размещены распоряжения о новых назначениях.

В связи с переходом на другую работу от должности главнокомандующего Военно-морскими силами (ВМС) Казахстана освобожден​ Жандарбек Жанзаков. На его место назначен Сакен Бекжанов. От должности командующего Ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил Казахстана, заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками по огневому поражению освобожден Лут Альчекенов. Вместо него назначен Аскар Жоламанов.

Назарбаев также освободил Алмаза Джумакеева от обязанностей командующего десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск ВС Казахстана. На должность был назначен Кайдар Каракулов, который ранее был командующим войсками регионального командования «Астана». На предыдущее место службы Караулова назначили Дулата Адырбекова.