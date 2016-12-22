На Новом Арбате образовалась пробка из-за провала грунта

На участке улицы Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом в Москве затруднено движение, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

«На этом участке движение затруднено, частично ограничено. Для движения открыта одна полоса на Садовом и одна полоса на Новом Арбате», — отметили в пресс-службе.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднение движения образовалось от пересечения улицы Воздвиженка с Нижним Кисловским переулком и до пересечения с Новинским бульваром.

«На пересечении Нового Арбата и Садового кольца произошло проседание грунта. Оперативные службы Комплекса городского хозяйства Москвы незамедлительно прибыли на место. В настоящее время ведутся ремонтные работы», — сообщили РБК в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. В пресс-службе добавили, что на участке будет произведена укладка нового асфальта. Причины проседания грунта будут установлены позже, добавили в пресс-службе.

Как сообщили газете «Вечерняя Москва» в пресс-службе ГУ ГИБДД по Москве, в результате инцидента никто не пострадал.

В конце марта в Москве произошел провал грунта при строительстве станции метро «Юго-Восточная» Кожуховской линии. Инцидент произошел на улице Ферганской.