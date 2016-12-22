Добкин заявил об обязанности Януковича остаться на Украине и умереть

Депутат Верховной рады Михаил Добкин считает, что бывший президент Украины Виктор Янукович, покинувший страну во время событий на Майдане, должен был остаться в республике «и умереть». Об этом депутат заявил во время допроса в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене Януковича, передает Inforesist.

«Весь мой негатив к Януковичу, который я позволил себе выплеснуть публично, заключается в том, что он даже если понимал, что умрет — а он, скорее всего, понимал, что умрет — он должен был остаться и умереть, — считает Добкин. — Он — глава государства, избирается на эту должность, должен был понимать, что такой час может настать».

По словам Добкина, если бы Янукович не покинул страну, «не было бы трагических событий для многих людей». «Но я же понимаю, что вы хотите от меня услышать, что ему ничего не угрожало, что он мог исполнять свои обязанности, находясь в любом городе», — сказал он прокурорам.

Сам депутат считает, что это не так.

Янукович покинул Украину 22 февраля 2014 года, после того как из центра Киева были выведены спецподразделения милиции и внутренних войск. Верховная рада постановила, что он самоустранился от выполнения обязанностей и назначила на май того же года досрочные выборы, в которых победил нынешний глава государства Петр Порошенко.

На Украине Януковича обвинили в госизмене.

Добкин в это время был губернатором Харьковской области. По его словам, он встречался с Януковичем накануне его отъезда, и к концу встречи экс-президент «постарел лет на десять».