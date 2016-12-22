Два поезда столкнулись в Новосибирской области

Грузовой поезд и тепловоз столкнулись в Новосибирской области, с рельс сошли несколько вагонов, сообщили в среду в региональном главке МЧС.

Инцидент произошел около 15:30 по местному времени (11:30 мск) на станции Евсино Искитимского района Новосибирской области. Тепловоз сошел с подъездных путей и столкнулся с грузовым поездом. В ведомстве сообщили, что с рельс сошли несколько вагонов грузового состава, на место были отправлены оперативные группы и восстановительный поезд.

Как уточнили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета, при проведении маневровых работ произошел сход девяти вагонов с углем. Место происшествия осматривают следователи, по факту схода вагонов проводится проверка. Информация о пострадавших уточняется.

По данным источника «РИА Новостей» в экстренных службах региона, в результате столкновения пострадал один из машинистов, он был госпитализирован.