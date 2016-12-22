Во Внуково из-за шмелей задержали отправление самолета в Симферополь

Во Внуково задержали отправление самолета в Симферополь из-за вылетевших в салон шмелей. Об этом рассказал РБК официальный представитель авиакомпании «Россия».

«Во время загрузки багажа на воздушное судно авиакомпании «Россия», готовящееся к выполнению рейса FV6143 из аэропорта Внуково в Симферополь, предположительно обслуживающей организацией была нарушена герметичность контейнера, перевозившего насекомых. В результате из контейнера вылетело около десяти особей специально выведенного вида шмелей. Данный вид насекомых не представляет опасности для здорового человека», — сообщил собеседник РБК.

После этого авиакомпанией в соответствии с международными авиационными правилами было принято решение о замене воздушного судна для выполнения данного рейса. Уточняется, что резервное судно ​вылетело в 11:10 мск.

«Службами компании проводится проверка случившегося», — заверил представитель «России».

Актриса и певица Эвелина Блёданс, собиравшаяся лететь в этом самолете, написала о происшествии в своем Instagram. По ее словам, стюардесса приказала пассажирам покинуть самолет, так как «в багажном отделении пчелы прорвали упаковку и следуют по направлению салона и кабины пилота».