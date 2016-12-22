В Подмосковье ограбили бывшего генерал-майора ФСБ

Неизвестные ограбили отставного генерал-майора ФСБ, гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова. Общая сумма материального ущерба оценивается в 7,3 млн руб. Об этом РБК сообщил источник в управлении МВД по Московской области. Информацию также подтвердили в территориальном отделе полиции.

Инцидент произошел 16 апреля в Королеве. Грабители проникли в подсобное помещение коттеджа и напали на помощника по хозяйству. Мужчину избили, связали и отобрали у него ключи от дома.

В основном доме грабители напали на хозяина, нанеся ему удар обухом топора в подбородок. После этого потерпевшего и его супругу связали скотчем и веревками.

Под угрозами злоумышленников хозяева коттеджа выдали 420 тыс. руб., $100 тыс., 25 серебряных монет и бриллиантовые серьги.