Мэром Калининграда избран депутат Госдумы Алексей Силанов‍

Мэром и сити-менеджером Калининграда стал 57-летний Алексей Силанов​, депутат Госдумы VII созыва. Новый градоначальник избран большинством голосов на заседании городского совета депутатов в ходе тайного голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя счетной комиссии, депутата Олега Быкова. Срок полномочий Силанова — до выборов нового созыва совета депутатов в 2021 году.

Кандидатуру Силанова поддержали 26 депутатов из 27 присутствовавших на заседании, один проголосовал против. Еще два кандидата на пост мэра, которые успешно прошли конкурсный отбор 16 апреля, — председатель городской избирательной комиссии Калининграда Евгений Чернышев и директор ООО «Партнерская группа «Перспектива» Елена Нилова не получили ни одного голоса в поддержку.

Предшественник Силанова Александр Ярошук объявил об отставке 21 марта в связи с переходом на другую работу. Ярошук возглавлял Калининград 10 лет. Его отставку поддержали 22 из 23 депутатов.

Силанов родился 15 апреля 1961 года в поселке Краснолесье Нестеровского района Калининградской области. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет (Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта). Был избран депутатом Госдумы VII cозыва в сентябре 2016 года.

Силанов проходил службу в Балтийском флоте. С конца 1980-х годов работал в системе образования: начав школьным учителем, с 2001 года работал в управлении образования Калининградской области. С 2003 по 2010 год возглавлял комитет по образованию Калининграда. В ноябре 2010 года Силанов был назначен и.о. замглавы администрации Калининграда по социальным вопросам. 30 октября 2012 года стал зампредседателя правительства области.