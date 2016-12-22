На юго-западе Москвы загорелся троллейбус
Общество, 12:12
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На юго-западе Москвы загорелся троллейбус
В Москве на Ломоносовском проспекте, недалеко от станции метро «Университет», загорелся троллейбус «Мосгортранса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоперевозчика.
«В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет», — сообщили в «Мосгортрансе».
Уточняется, что загорелся троллейбус №49, следующий по маршруту Улица Лебедева — Балаклавский проспект. На данный момент возгорание ликвидировано.
Компания выясняет все обстоятельства происшествия.