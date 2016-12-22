На юго-западе Москвы загорелся троллейбус

В Москве на Ломоносовском проспекте, недалеко от станции метро «Университет», загорелся троллейбус «Мосгортранса». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автоперевозчика.​

«В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет», — сообщили в «Мосгортрансе».

Уточняется, что загорелся троллейбус №49, следующий по маршруту Улица Лебедева — Балаклавский проспект. На данный момент возгорание ликвидировано.

Компания выясняет все обстоятельства происшествия.