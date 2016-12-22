Покинувшие Крым украинские моряки потребовали жилье от Порошенко

Группа украинских моряков, покинувших Крым после его присоединения к России, обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с требованием предоставить им жилье взамен утраченного. Офицеры заявили, что если вопрос решен не будет, они после увольнения вернутся в Крым и примут российское гражданство. Текст открытого письма публикует одесский портал «Думская».

«Выполняя директиву министра обороны, мы оставили в Крыму свое имущество и служебное жилье и вместе с семьями срочно покинули территорию АР Крым для дальнейшего прохождения службы», — говорится в письме. По словам офицеров, «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями, за четыре года не внесено никаких изменений в нормативно-правовые акты».

Авторы письма заявили, что «честно выполняют долг», большинство из них — участники АТО, некоторые имеют госнаграды. «Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — отмечается в документе.

Отмечается, что обращение подписали 35 человек, в основном это старшие офицеры.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украинские власти не признают результаты голосования и считают полуостров оккупированным.