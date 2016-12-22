Более 20 человек погибли при падении грузовика с моста в Индии

В центральном индийском штате Мадхья-Прадеш в результате падения с моста мини-грузовика по меньшей мере 21 человек погиб и 30 получили ранения. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на полицию.

По данным полиции, грузовик направлялся на свадебную церемонию в городе Сидхи в 570 км от столицы штата Бхопал, когда водитель не справился с управлением. Выехав на мост Джогдаха через реку Сон, водитель не справился с управлением. Машина въехала в ограждение и упала с высоты более 30 метров в пересохшее русло реки.

Отмечается, что 15 пассажиров скончались мгновенно, остальные погибли позднее от несовместимых с жизнью травм. Пострадавших доставили в районную больницу.

Министр штата Мадхья-Прадеш Шиврай Сингх Чохан объявил, что семьям погибших выплатят по 100 тыс. рупий (около 100 тыс. руб.) и по 50 тыс. рупий пострадавшим (около 50 тыс. руб.).