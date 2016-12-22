Мантуров рассказал о результате краш-теста прототипа автомобиля «Кортеж»

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о результатах краш-теста прототипа автомобиля проекта «Кортеж» в интервью газете «Известия».

«Результаты положительные. Продолжаются работы по настройке систем пассивной безопасности. Технологии и наработки, которые были реализованы в этом проекте, эффективны», — рассказал министр. Он добавил, что автомобиль будет скоро представлен широкой публике.

Мантуров добавил, что несколько машин — лимузинов, седанов и минивэнов уже переданы ФСО в качестве автомобилей охраны.

В феврале Мантуров говорил, что лимузин «Кортеж» будет готов к инаугурации президента, которая состоится в мае, а правительство сможет пересесть на новые автомобили к концу 2018 года или началу 2019 года.

Проект «Кортеж» запущен в феврале 2014 года. В него входит создание лимузина, седана, внедорожника и минивэна на единой модульной платформе. Автомобили предназначены для первых лиц государства. Проектом занимается ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ). Сборкой автомобилей «Кортеж» займется компания Ford-Sollers в Елабуге. Покрышки для автомобилей будут делаться в Татарстане, в ОАО «Нижнекамскшина».