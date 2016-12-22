Жителя Таиланда арестовали после ограбления туристки из России

На тайском острове Пхукет полиция района Чалонг задержала местного жителя, который, предположительно, отнял у российской туристки золотое ожерелье, после того как предложил бесплатно подвезти ее до дома. Об этом сообщает The Phuket News.

Ограбление туристки произошло 15 апреля в 06:00 по местному времени (в 02:00 мск). Пострадавшая Мария Колаева сообщила полиции, что когда таец подъехал к ней на мотоцикле, она сидела одна у дороги, неподалеку от пляжа Най Харн. Мужчина предложил бесплатно подвезти ее домой. Однако вместо того, чтобы ехать по указанному адресу, он отвез ее на футбольное поле возле мыса Промтеп, начал угрожать и отобрал у нее золотое ожерелье. После того как россиянка стала звать на помощь, мужчина сел на мотоцикл и скрылся.

Сотрудники полиции получили доступ к камерам наблюдения местного муниципалитета и смогли определить модель транспортного средства грабителя и его номерной знак. Личность подозреваемого также удалось установить — им оказался 27-летний Ватчара Джемсуан.

16 апреля полицейские арестовали предполагаемого грабителя перед его домом в деревне Му в районе​ Тамбоне Крату и доставили его в полицейский участок. Мария Колаева опознала нападавшего. Во время допроса мужчина сознался в содеянном и сообщил полицейским, где он спрятал украденное ожерелье.