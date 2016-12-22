Российские туристы смогут без виз посещать китайский остров Хайнань

С мая нынешнего года туристы из России и еще 58 стран смогут посещать китайский остров Хайнань без виз. Об этом сообщается на сайте Министерства общественной безопасности КНР.

«С 1 мая 2018 года в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань», — говорится в заявлении.

Согласно докладу ведомства, безвизовый въезд будет касаться туристических групп и отдельно путешествующих туристов, которые будут приезжать на остров, пользуясь услугами туристических агентств.

В ведомстве уточнили, что с 2010 года без визы на Хайнань могли приезжать лишь граждане 26 стран, а срок их пребывания ограничивался 21 днем. Теперь срок нахождения на острове будет увеличен до 30 дней.

Среди стран, включенных в список ведомства, помимо России оказались США, Великобритания, Украина, Белоруссия, Франция, Германия, Италия, Эстония, Греция, Латвия, Литва, Казахстан, Чехия, Финляндия и др.