Музеи Кремля остановили онлайн-продажу билетов из-за блокировки сервиса

Сайт Музеев Московского Кремля приостановил онлайн-продажу лекционных абонементов в связи с блокировкой работы одного из сервисов. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

«Уважаемые посетители! По независящим от музея причинам (в связи с блокировкой работы одного из сервисов) продажа билетов онлайн временно приостановлена, предположительно до 11:00 мск 18 апреля», — говорится в сообщении.

Это сообщение появляется на странице сайта при попытке купить лекционный абонемент на сезон 2018-2019 годов.

Музеи Московского Кремля — государственное музейное учреждение, располагающееся в Московском Кремле. В комплекс музеев входят Оружейная палата, Успенский собор, Архангельский собор, Благовещенский собор, Патриаршие палаты, Церковь Ризположения и колокольня «Иван Великий». Также в здании Оружейной палаты находится Алмазный фонд, который официально не входит в состав Музеев Московского Кремля.