В Персидский залив упал вертолет иранской нефтяной компании

В Персидском заливе потерпел крушение вертолет, принадлежащий иранской офшорной нефтяной компании. Об этом сообщает агентство ISNA.

Как отмечается в сообщении, вертолет упал, после того как взлетел с нефтяной платформы, с которой он эвакуировал больного сотрудника. По данным агентства, жертвами крушения стали два человека, а именно пациент и доктор. Летчик, который управлял вертолетом, жив. Судьба еще двух человек, которые находились на борту вертолета, пока неизвестна.

По данным агентства Xinhua, вертолет принадлежал компании Falat Qarreh. По его информации, два человека из пяти, которые были на его борту, выжили при крушении. Агентство отмечает, что он следовал от острова Лаван, принадлежащего Ирану, на остров Киш, который находится около иранского побережья.