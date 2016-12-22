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Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении
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Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении
Общество, 22:00
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Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении

Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, экс-замглавы Минздрава, сенатор Игорь Каграманян и сенатор Сергей Лисовский внесли в Госдуму законопроект о запрете рекламы лекарств на телевидении. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Сенаторы предлагают внести поправки в ст. 24 федерального закона «О рекламе», которая определяет нормы рекламы лекарственных средств. Законопроект предлагает в качестве ограничения запретить ее распространение в телепередачах и телепрограммах. В пояснительной записке указано, что уже существуют ограничения на рекламу лекарственных препаратов, отпускаемых по рецептам, а также содержащих наркотические или психотропные вещества. Однако существующие частичные запреты, по мнению законодателей, не могут быть признаны достаточными.

«На рекламе на телевидении целиком основывается рост рынка антидепрессантов, поскольку люди, которые употребляют эти препараты, обладают в силу депрессивных психических состояний повышенной внушаемостью», — отмечают авторы законопроекта. Они подчеркивают, что часто в программах можно встретить рекламу препаратов, не прошедших государственную регистрацию, либо рекламу новых дорогостоящих лекарств.

Сенаторы добавили, что реклама на телевидении не адресована персонально определенной категории зрителей и поэтому не позволяет учесть особенности здоровья, которые индивидуальны. Также реклама на телевидении может побудить зрителя к покупке рекламируемого препарата, «подменяя собой медицинского работника» и стимулируя самолечение.

Теги: Совет Федерации , законопроект , Госдума
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