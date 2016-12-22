Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС

Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении в ЕС Албании и Македонии. Об этом сообщает The Guardian. В июне рекомендации должны будут получить окончательное одобрение глав правительства стран ЕС. При принятии решений будут учитываться в том числе состояние преступности, коррупции и локальных конфликтов.

Главы европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что государства достигли значительного прогресса в проведении реформ, инициированных Брюсселем, и могли бы присоединиться к соседним Сербии и Черногории, которые находятся в процессе вступления.

В феврале ЕС представил стратегию расширения на Балканах до 2025 года. В документе говорится, что Сербия и Черногория должны быть «потенциально готовы» к вступлению в Евросоюз.