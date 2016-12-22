Скончался режиссер театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке

Главный режиссер петербургского театра «Балтийский дом» Владимир Тыкке скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

Как отмечается в сообщении, он умер 16 апреля после тяжелой и продолжительной болезни. В театре отметили, что дата прощания с Тыкке и место похорон будут объявлены позднее.

Владимир Тыкке родился в Санкт-Петербурге 26 октября 1943 года. В 1965 году он присоединился к труппе театра имени Ленинского Комсомола, который в 1991 году был переименован в «Балтийский дом». В 1997 году Тыкке стал главным режиссером и художественным руководителем театра. Также он ставил спектакли в Швеции, Эстонии, Украине и Казахстане. Кроме того режиссер заведовал кафедрой режиссуры и мастерства актера Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

Тыкке снимался в кино. Среди его работ — участие​ в сериале «Улицы разбитых фонарей».