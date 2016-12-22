Генпрокурор рассказал о попытке фанатов-экстремистов сорвать ЧМ в Самаре

Правоохранительные органы пресекли планы фанатов-экстремистов сорвать мероприятия ЧМ-2018 в Самаре. Об этом говорится в докладе генпрокурора России Юрия Чайки Совету Федерации, передает ТАСС.

Подробности планов не сообщаются. Известно, что речь идет об объединении T.O.Y.S. В 2017 году оно признано экстремистской организацией. Его лидера суд признал виновным в организации экстремистского сообщества.

По данным информационно-аналитического центра «Сова», лидером группы фанатов был Евгений Гаврилов, известный как Гавр. Ранее он был судим за побои и возбуждение национальной ненависти. Его приговорили к полугоду лишения свободы в колонии общего режима.