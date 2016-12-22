В офисе британского министра по иммиграции нашли подозрительное вещество

В Великобритании в канцелярии младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс в городе Саутгемптон было обнаружено подозрительное вещество. Об этом сообщили в полиции, передает Reuters.



На место происшествия прибыли пожарные и парамедики. Кроме того, из здания канцелярии эвакуировали людей, территория вокруг него была оцеплена. Позднее в полиции заявили, что найденная субстанция оказалась неядовита.

Как отмечает агентство, это произошло после того, как Ноукс заявила, что некоторые карибские иммигранты были «неправильно идентифицированы и депортированы». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила прощение у 12 карибских государств за то, что их граждане пострадали от действий миграционных ведомств Великобритании.