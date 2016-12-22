В Москве похоронили актера сериала «Каменская» Андрея Невраева

Андрей Невраев (Фото: Сергей Милицкий / Removich.ru)

В Москве похоронили актера Андрея Невраева. Об этом РБК сообщили коллеги артиста.

Актер Международной Чеховской лаборатории Олег Дуленин рассказал, что церемония прощания завершилась «только что». Он добавил, что Невраев умер 14 апреля. «Известно только, что у него была плановая операция на сосудах ног еще в марте. Не выкарабкался после этого», — сказал он.

«Мы больше десяти лет играли прекрасный спектакль «Дядя Ваня». Я на него [Невраева] смотрел не только, как на партнера, но и как на учителя», — добавил он. «У нас сейчас руки опустились у всех. Нам казалось, что он абсолютно здоров. Скорее всего сейчас этого спектакля [«Дядя Ваня»] совсем не будет, у него закончилась жизнь, как и у Андрея», — сказал Дуленин.

Актер Игорь Пехович назвал Невраева «великим». «Прошло прощание. На мой взгляд, это был великий актер. Может быть, он был не слишком популярный. Лучший Дядя Ваня, которого я видел, потрясающий партнер», — рассказал Пехович РБК.​ «Не все актеры умеет думать на сцене, он просто стоял и думал, и было интересно смотреть. Он не актерствовал никогда, не играл ничего, он все проживал. Это такая потеря, словно я брата потерял», — добавил он.

Невраев родился 21 декабря 1949 года. Работал в театрах Свердловска, Омска, Новосибирска. С 1990 года играл в московских театрах — имени Ермоловой, театре Джигарханяна и независимых театральных проектах. Снимался в фильмах «Охота на пиранью», «Царь», «Бедная Саша», а также сериалах «Закрытая школа», «Штрафбат», «Каменская», «Частный детектив», «Марш Турецкого» и других.​