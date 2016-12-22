Генпрокуратура после проверок потребовала приостановить работу 103 ТЦ

Генеральная прокуратура направила в суды иски с требованием приостановить работу 103 торговых центров из-за нарушений противопожарной безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается в сообщении, нарушения были выявлены во время проверок ТЦ. Прокуроры проверили 1,5 тыс. объектов только в Московской, Тульской, Ростовской, Псковской и Воронежской областях. В некоторых торговых центрах этих регионов были выявлены отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также неисправности этих систем. Кроме того, прокуроры обнаружили, что деревянные конструкции кровель некоторых ТЦ не были обработаны для защиты от огня, а торговые центры не были укомплектованы первичными средствами пожаротушения. Также сотрудники ведомства установили, что наружное водоснабжение для тушения пожара было неисправно.

По фактам нарушений были возбуждены около 1,5 тыс. административных дел по ст. 20.4 КоАП (нарушение требований пожарной безопасности), 20.6 КоАП (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций). Также было вынесено 39 предостережений. В сообщении отмечается, что в Крыму прокуратура попросила суд приостановить эксплуатацию на 22 объектах. В Ростовской и Тульской областях была приостановлена работа 23 зданий. Проверки продолжаются.