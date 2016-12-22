Венедиктов назвал иск Роскомнадзора к сайту «Эха Москвы» необоснованным

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов прокомментировал РБК иск Роскомнадзора в связи с публикацией на сайте радиостанции материала в блоге Ксении Собчак, содержащего ссылку на видео с нецензурной лексикой.

«Это был блог официального лица (кандидата в президенты) Ксении Собчак. Он содержал внутри текста гиперссылку на видео. Само видео на сайте «Эха» размещено не было», — пояснил Венедиктов, отметив, что редакция не считает претензии обоснованными.

Венедиктов подчеркнул, что на момент ведения блога Собчак была кандидатом в президенты, информация на сайте от нее являлась официальным заявлением, освобождающим редакцию от ответственности по ст. 57 «Закона о СМИ».

​Главный редактор отметил, что редакция не получала предварительного требования Роскомнадзора. «Мы рассчитываем это [дело] выиграть в суде», — отметил он.

Ранее редакцию «Эха Москвы» обвиняли в нарушении режима тишины во время муниципальных выборов в сентябре прошлого года. Как утверждал Мосгоризбирком, режим тишины во время выборов могли нарушать три трансляции с оппозиционным политиком Дмитрием Гудковым. Сам Венедиктов назвал тех, кто обратился в Мосгоризбирком с жалобой, «клеветниками» и пригрозил им судебным иском. «Нами проведено расследование, программная служба проверила все. Это день тишины, а мы люди опытные. Хорошо бы получить эту жалобу, на «Эхо Москвы» она не приходила», — пояснял Венедиктов.