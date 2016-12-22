Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,19 60,88 EUR Нал. 76,95 75,48 USD Бирж. 61,90 +0,73 EUR Бирж. 76,51 +0,79 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 8126,70 +151,70 MOEX 2175,44 +1,48% RTS 1107,52 +2,06% Brent 71,37 -0,28% DJIA 24573,04 +0,87% Nasdaq 7156,29 +0,70% FTSE 7215,69 +0,24%
В МВД рассказали о новом законопроекте для мигрантов без гражданства
Лента новостей
В МЧС назвали здание ТЦ «Зимняя вишня» конструктивной ловушкой 15:32, Общество Сбербанк рассказал о судьбе займа UC Rusal 15:30, Бизнес Суд постановил выплатить перепутанным в роддоме женщинам по 1 млн руб. 15:29, Общество Как начисляют налог на незарегистрированные постройки на дачных участках 15:25, Недвижимость ФСИН начал проверку после сообщений о пытках умершего в СИЗО бизнесмена 15:23, Общество Президент Аргентины приедет на ЧМ-2018 вопреки «делу Скрипаля» 15:22, Политика Мнучин назвал твит Трампа «предупредительным выстрелом» в адрес России 15:14, Политика Роскомнадзор подтвердил DDoS-атаку на свои интернет-ресурсы 15:12, Общество Венедиктов назвал иск Роскомнадзора к сайту «Эха Москвы» необоснованным 15:02, Общество Датские архитекторы спроектировали отель с лыжным склоном на крыше 15:01, Недвижимость  Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 14:59, РБК и Билайн Сбербанк вдвое увеличит выплаты по дивидендам 14:56, Финансы Украинский боксер Усик отказался драться с Гассиевым в России 14:49, Спорт Синоптики пообещали москвичам дожди до 20 апреля 14:44, Общество Телеканал СТС остался без руководителя 14:42, Технологии и медиа В МВД рассказали о новом законопроекте для мигрантов без гражданства 14:39, Общество Власти сообщили о работах по очистке мест Солсбери по «делу Скрипаля» 14:36, Общество Исследование ВШЭ зафиксировало перегрузку 62% российских судей 14:35, Общество Путин заявил Меркель об ущербе урегулированию в Сирии от военного удара 14:35, Политика Силовики провели следственные действия в офисе страховщика «РГС-Жизнь» 14:28, Общество Песков насчитал более сотни случаев введения США санкций в XX веке 14:17, Политика Звягинцев стал членом жюри Каннского кинофестиваля 14:15, Общество Почему криптовалюта Litecoin резко подорожала 14:01, Крипто Путин поздравил с юбилеем певицу Валерию 13:55, Общество В Армении лидер оппозиции объявил «бархатную революцию» 13:53, Политика Песков назвал бездоказательными обвинения в адрес российских хакеров 13:51, Политика Горьков прокомментировал судьбу пакета ВЭБа в UC Rusal 13:51, Экономика Кремль выразил надежду на возвращение Telegram 13:48, Общество
В МВД рассказали о новом законопроекте для мигрантов без гражданства
Общество, 14:39
0
В МВД рассказали о новом законопроекте для мигрантов без гражданства

Главное управление по миграции МВД России разработало законопроект об основном документе, удостоверяющем личность лиц без гражданства. Об этом глава управления Ольга Кириллова заявила во время заседания президентского Совета по правам человека.

На вопрос члена СПЧ Евгения Боброва о том, на какой стадии находится законопроект, она ответила: «Мы разработали документ, который будет давать шанс войти в правовое поле». Кириллова пояснила, что это «промежуточный шаг», позволяющий решить проблемы определенной категории мигрантов.

«Сюда же входят и люди, освобожденные из мест лишения свободы, у которых не было шансов на правильную жизнь, потому что, например, они несовершеннолетними попали в места лишения свободы и находятся на стыке законодательства», — отметила она.

В России впервые появится миграционный кодекс
Политика

Кириллова добавила, что практически все разрабатываемые управление законопроекты заморожены до официального принятия новой концепции миграционной политики.

В июле 2017 года МВД России заявило о планах к концу года подготовить первый в стране миграционный кодекс. Этот документ будет определять госполитику в отношении мигрантов. Первый замглавы ведомства Александр Горовой говорил, что работа начнется после ревизии существующего законодательства.

Теги: мигранты , гражданство
Главное
Мнучин назвал твит Трампа «предупредительным выстрелом» в адрес России Политика
Материалы по теме
В России впервые появится миграционный кодекс Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.