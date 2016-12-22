В МВД рассказали о новом законопроекте для мигрантов без гражданства

Главное управление по миграции МВД России разработало законопроект об основном документе, удостоверяющем личность лиц без гражданства. Об этом глава управления Ольга Кириллова заявила во время заседания президентского Совета по правам человека.

На вопрос члена СПЧ Евгения Боброва о том, на какой стадии находится законопроект, она ответила: «Мы разработали документ, который будет давать шанс войти в правовое поле». Кириллова пояснила, что это «промежуточный шаг», позволяющий решить проблемы определенной категории мигрантов.

«Сюда же входят и люди, освобожденные из мест лишения свободы, у которых не было шансов на правильную жизнь, потому что, например, они несовершеннолетними попали в места лишения свободы и находятся на стыке законодательства», — отметила она.

Кириллова добавила, что практически все разрабатываемые управление законопроекты заморожены до официального принятия новой концепции миграционной политики.

В июле 2017 года МВД России заявило о планах к концу года подготовить первый в стране миграционный кодекс. Этот документ будет определять госполитику в отношении мигрантов. Первый замглавы ведомства Александр Горовой говорил, что работа начнется после ревизии существующего законодательства.