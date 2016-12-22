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Эстонский министр уволился из-за вождения в нетрезвом виде
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Эстонский министр уволился из-за вождения в нетрезвом виде
Общество, 12:49
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Эстонский министр уволился из-за вождения в нетрезвом виде

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб подал в отставку, после того как был задержан за вождение в нетрезвом виде. Об этом он заявил на специально созванной пресс-конференции, передает радиостанция Raadio4.

О своем решении уйти в отставку Ааб уже проинформировал премьер-министра.

«Я сожалею о произошедшем и никоим образом не пытаюсь оправдать себя. Я получил этот урок и призываю всех водителей не повторять мою ошибку. Вождение в нетрезвом виде непозволительно для всех», — сказал министр, добавив, что его лишили прав на месяц.

Он заверил, что прежде «всегда руководствовался принципом, что следует избегать вождения после употребления алкоголя».

Полиция задержала министра 11 марта за превышение скорости, когда он ехал из Тарту в Таллин. Он ехал со скоростью 73 км/ч на участке, где был установлен лимит в 50 км/ч. Нарушителя проверили на наличие алкоголя в крови, оно составило 0,28 промилле.

Теги: Эстония , вождение в пьяном виде , Министр
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