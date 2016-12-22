Рогозин согласился на любую должность в новом правительстве

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин готов занять любую должность в новом правительстве, которое будет сформировано в мае. Об этом он рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Любая должность, которая будет соответствовать моим профессиональным навыкам и даст возможность реализовать наши планы, безусловно, будет востребована», — подчеркнул он.

Он добавил, что говорит «не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему Отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой команды».

Рогозин сказал, что не обдумывал, чем займется в случае ухода из правительства.

19 марта, на следующий день после переизбрания на пост президента России, Владимир Путин сообщил, что внесет изменения в состав кабинета министров. Он добавил, что сделает это после вступления в должность на новый срок, а пока будет «думать над тем, что и как надо сделать».

Инаугурация президента России состоится 7 мая. После нее действующее правительство сложит полномочия, и будет сформирован новый кабинет министров.