Воробьев назначил нового главу стройкомплекса Подмосковья

Министром строительного комплекса Московской области стал Руслан Тагиев. Об этом сообщает сайт подмосковного правительства.

«Максим Александрович Фомин совмещал должности министра и зампреда. Сейчас мы назначаем министром строительного комплекса Тагиева Руслана Рагимовича, человека, который давно и добросовестно работает в правительстве Московской области», — сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он добавил, что Фомин останется вице-губернатором.

Стройкомплекс Подмосковья Фомин возглавил в декабре 2016 года. Его предшественник Герман Елянюшкин ушел на должность советника губернатора.

Новый министр Тагиев с 2012 по 2013 год был первым замминистра строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, затем — первым замминистра строительного комплекса региона. С сентября 2015 года Тагиев возглавлял главное управление государственного строительного надзора Московской области.